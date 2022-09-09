В сентябре закупочные цены на пшеницу в портах ЮФО росли на 500 рублей в неделю

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В портах Юга России, в том числе Краснодарского края, в сентябре эксперты отметили еженедельный рост цен на пшеницу, в среднем на 500 рублей за тонну — до 12 тыс. рублей за тонну CPT Новороссийск и до 10 тыс. 200 рублей за тонну на малой воде.

Отмечается, что на внутреннем рынке стоимость продовольственной пшеницы с протеином 12,5% в ряде регионов стабильна. В первую неделю сентября цены на Юге незначительно снизились (на 2 доллара за тонну), до 305 — 310 долларов за тонну FOB Новороссийск. После заявления о непродлении сделки по вывозу украинского зерна цена вернулась к прежнему уровню.

Рост закупочных цен на пшеницу в портах может обуславливаться дальнейшими перспективами снижения пошлины и увеличения спроса со стороны импортеров.

Отмечается, что экспорт пшеницы в период с июля по август значительно сократился. С 7,55 млн т в прошлом году он снизился до 6 млн т.

В августе зафиксировали рекордный объем экспорта ячменя. Его экспортировали порядка 0,85 млн т. Этот уровень отметили на фоне самого высокого валового сбора ячменя за последние 13 лет. Ему поспособствовало снижение конкуренции со стороны стран ЕС и Украины.

По состоянию на 5 сентября в РФ пшеницу убрали с 80% площадей. Урожай составил свыше 90 млн т в бункерном весе. Валовой сбор в весе после доработки может достигнуть 99,3 млн т, пишет «РБК Краснодар».

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