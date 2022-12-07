Медики первичного звена с января начнут получать дополнительные выплаты
Политика
07.12.2022 18:20
Об этом президент России Владимир Путин сообщил 7 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Глава государства отметил, что систему оплаты труда сотрудникам первичного звена здравоохранения в стране нужно точно совершенствовать.
«С января следующего года я просил Правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения: в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой помощи», — сказал Путин.
Президент уточнил, что размер дополнительных выплат медикам составит от 4,5 до 18,5 тыс. рублей. Сумма выплат будет зависеть от должности сотрудника и выполняемых им функций.
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