Медики первичного звена с января начнут получать дополнительные выплаты

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 7 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства отметил, что систему оплаты труда сотрудникам первичного звена здравоохранения в стране нужно точно совершенствовать.

«С января следующего года я просил Правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения: в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой помощи», — сказал Путин.

Президент уточнил, что размер дополнительных выплат медикам составит от 4,5 до 18,5 тыс. рублей. Сумма выплат будет зависеть от должности сотрудника и выполняемых им функций.

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