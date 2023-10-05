Путин: в телах разбившихся руководителей ЧВК «Вагнер» нашли осколки гранаты

Президент России рассказал о гибели руководителей частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина 5 октября во время выступления пленарной сессии XХ ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Руководство «Вагнера» погибло 23 августа в результате авиакатастрофы в Тверской области. В результате крушения самолета погибли 10 человек.

«Мне руководитель СК буквально на днях докладывал, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружили фрагменты ручной гранаты», — рассказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что внешнего воздействия на самолет, в котором летело руководство ЧВК «Вагнер», не было. По его словам, это уже установленный факт по результатам экспертизы, проведенной следователями. Расследование продолжается.

Путин добавил, что экспертизу на наличие алкоголя и наркотиков в крови погибших руководителей «Вагнера» не проводили. Он уточнил, что после событий 24 июня в офисах компании нашли не только 10 млрд рублей наличными, но и 5 кг кокаина.

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