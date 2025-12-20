Путин провел встречу с волонтерами Народного фронта

Президент России Владимир Путин после эфира программы «Итоги года» 19 декабря встретился с волонтерами Народного фронта, которые работали в колл-центре.

На встрече также присутствовали ветераны СВО, руководители региональных исполкомов Народного фронта и представители «Молодежки». От Краснодарского края участие во встрече приняли координатор по молодежным проектам Молодежки НФ Ангелина Широкая и активисты Молодежки Владимир Коровянский и Полина Шумилина.

Волонтеры рассказали главе государства о слаженной работе волонтеров на «Прямой линии». Ветераны СВО из числа волонтеров поделились своими историями и рассказали, как за последний год изменились условия для получения выплат и прочих мер поддержки.

«В этом году в центре приема обращений граждан работало 13 ветеранов СВО. Ветераны – ребята целеустремленные, есть незрячие, которые занимаются массажем, биатлоном, есть те, кто собирают БПЛА, приближают нашу победу», – рассказал президенту ветеран СВО из Татарстана Александр Антонов.

Президент выслушал просьбы добровольцев и пообещал поддержать их инициативы — расширить перечень профессий для участников боевых действий и помочь открыть новый стадион для адаптивного футбола в Волгограде, а также расширить комплекс мер поддержки.

Народный фронт стал частью редакции программы «Итоги года» в 2023 году. Представители президентского движения принимают звонки, систематизируют ключевые проблемы, связываются с обратившимися и стараются оперативно решить их вопросы, после чего анализируют удовлетворенность решением проблем.

