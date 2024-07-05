Путин провел переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 5 июля провели переговоры в Екатерининском зале кремлевского Сенатского дворца.

Переговоры длились в течение 2,5 часов. Ранее, 2 июля, Орбан посетил Киев и предложил Владимиру Зеленскому условия начала переговоров с Россией, которые тот отверг.

Российский лидер заявил, что переговоры с премьер-министром Венгрии вышли насыщенными и важно, что в нынешней геополитической обстановке продолжается диалог.

«Как и в ходе многих предыдущих встреч у нас состоялся действительно полезный откровенный разговор как по актуальным аспектам двустороннего взаимодействия, так и, естественно, по острым вопросам международной и региональной повестки дня», — отметил президент РФ.

Путин также назвал визит Орбана попыткой восстановить диалог с Западом и придать ему дополнительный импульс, поскольку нынешние отношения России и Евросоюза находятся на самой низкой точке.

Сам премьер-министр Венгрии заявил, что его главная задача на время председательства в совете ЕС — борьба за мир.

«Для Европы мир — это самое главное. Главной задачей на предстоящие полгода нашего председательства мы считаем борьбу за мир», — сказал Орбан.

Также он заявил, что хотел узнать у Путина возможные пути достижения мира в конфликте с Украиной.

Путин заявил, что Россия остается открытой для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, но Киев не желает вести переговоры. Мысли о перемирии Украина не допускает, поскольку иначе исчезнет предлог для военного положения, а в таком случае придется проводить выборы, отмечает глава государства.

«Если придется отменить военное положение, значит придется и проводить выборы, так и не состоявшиеся в срок президентских выборов. Шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», — сказал Путин.

Он также заявил, что Россия выступает за полное завершения конфликта на Украине, а не за паузу, а уже предложенные варианты позволяют прекратить боевые действия и начать переговоры. При этом из Донбасса и Новороссии необходимо вывести украинские войска.

«Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой и Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это все — предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

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