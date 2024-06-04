Путин проведет встречу с главами международных информагентств 5 июня на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретится с руководителями международных информагентств.

Об этом 4 июня сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, разговор в формате «вопрос-ответ» будет посвящен актуальным аспектам внешней и внутренней политики России. Во встрече примут участие главы СМИ из 15 стран, в том числе из недружественных государств.

«5 июня в 14:00 президент встречается с руководителями международных информационных агентств», — цитирует Юрия Ушакова RT.

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