Путин заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной

Президент РФ Владимир Путин 28 мая ответил на вопросы российских журналистов по итогам рабочего визита в Узбекистан.

Один из вопросов был посвящен тому, что якобы после конференции по Украине в Швейцарии западные страны намерены провести еще один форум в Саудовской Аравии с участием официальных представителей России, где могут провести мирные переговоры.

Путин напомнил, что между РФ и Украиной уже была достигнута предварительная договоренность о прекращении боевых действий в марте 2022 года во время переговоров, которые были начаты в Минске, а продолжены в Стамбуле. Тогда украинские представители согласились на предложенные Россией условия, но позже публично отказались подписывать договор после консультаций с коллегами из стран Запада.

Глава государства подчеркнул, что Россия по-прежнему не отказывается от участия в мирных переговорах с Украиной.

«Я с удивлением смотрю на какие-то телодвижения со стороны наших западных «дружков» и партнеров, которые говорят, что Россия отказывается от переговоров. Тысячу раз сказал: мы не отказываемся», — сказал Путин.

Президент добавил, что украинские власти и их западные партнеры пытаются создать видимость мировой поддержки. По его словам, они не хотят договариваться о мире с Россией и по-прежнему пытаются переломить ситуацию на фронте, но у них этого не получается, сообщает пресс-служба Кремля.

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