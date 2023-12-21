Путин: продолжительность жизни в РФ в 2023 году превысила допандемийный уровень
Об этом президент России Владимир Путин сообщил 21 декабря во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Глава государства отметил, что все реализуемые в РФ национальные проекты направлены на улучшение жизни российского народа и улучшения жизни семей.
«По итогам 10 месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что в РФ постепенно снижается уровень смертности, в том числе младенческой — она находится на историческом минимуме.
Путин добавил, что властям пока не удается справиться со снижением рождаемости в стране. По его словам, это связано с объективным причинами, одна из основных — демографическая яма в 90-х годах прошлого века, сообщает пресс-служба Кремля.
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