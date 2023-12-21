Путин: продолжительность жизни в РФ в 2023 году превысила допандемийный уровень

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 21 декабря во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства отметил, что все реализуемые в РФ национальные проекты направлены на улучшение жизни российского народа и улучшения жизни семей.

«По итогам 10 месяцев текущего года ожидаемая продолжительность жизни в России превысила допандемийный уровень», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в РФ постепенно снижается уровень смертности, в том числе младенческой — она находится на историческом минимуме.

Путин добавил, что властям пока не удается справиться со снижением рождаемости в стране. По его словам, это связано с объективным причинами, одна из основных — демографическая яма в 90-х годах прошлого века, сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также: почти 1,2 тыс. детей родились благодаря процедуре ЭКО в Краснодарском крае с начала года.