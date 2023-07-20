Путин продлил на два года действие специальных экономических мер в ответ на санкции против России

По указу президента Владимира Путина, действие специальных экономических мер по ввозу и вывозу продукции и сырья будет продлено до конца 2025 года.

Эти ограничения ввели с марта 2022 года в ответ на санкции, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойное функционирование отечественной промышленности. Текст документа опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно указу № 100, правительство временно запретило вывоз более 200 видов товаров и оборудования, импортированных из-за рубежа. Это касается таких отраслей, как телекоммуникация, медицина, транспорт, сельское хозяйство и другие. При этом запрет не распространяется на товары, которые перемещаются через границу для личного пользования.

Документ также предусматривает повышение импортных и экспортных пошлин на категории товаров и сырья, которые определит правительство. Данные ограничения распространяются на все зарубежные страны, кроме государств ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, сообщает РИА «Новости».

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