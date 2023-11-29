Путин призвал стимулировать глав регионов развивать научные предприятия
Политика
29.11.2023 21:23
Об этом президент России Владимир Путин сказал 29 ноября на встрече с участниками III конгресса молодых ученых в Сириусе.
«Мы и дальше будем стимулировать всячески руководителей регионов заниматься непосредственно теми учреждениями, которые занимаются наукой», — цитирует главу государства РИА «Новости».
На выставке, проводимой в рамках конгресса молодых ученых, представили более 100 единиц научного оборудования, которые разработали 17 компаний из России и Беларуси.
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