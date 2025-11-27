Путин: признание Крыма и Донбасса будет темой переговоров России и США

Президент России Владимир Путин 27 ноября ответил на вопросы журналистов о ходе спецоперации, завершая свой трехдневный рабочий визит в столицу Кыргызстана.

По словам российского лидера, динамика на линии боевого соприкосновения для РФ по всем направлениям положительная, что уже признается даже в западных СМИ.

«Те на Западе, кто понимают, к чему это может привести, настаивают на прекращении боевых действий как можно быстрее и даже если это потребует от киевского режима каких-то уступок», — сказал Путин.

В ином случае противник в скором времени рискует значительно утратить боеспособность, потеряв наиболее эффективные части, уточнил президент. Он привел в пример действия группировки «Восток» в Запорожской области, которая проломила оборону врага и обходит укрепрайон ВСУ с севера.

«Против них с одной стороны стоит группировка «Днепр», а группировка «Восток» обходит их с севера. И это может привести к обвалу фронта на этом участке», — заявил президент.

Отдельно российский лидер прокомментировал мирный план США по Украине, над которым в последние недели идет активная работа.

«В целом, мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей. Каждый из вопросов, который есть в тех списках, которые нам передали, каждая из них — ключевая тема. Поэтому это требует серьезной проработки», — подчеркнул Путин.

При этом одним из основных вопросов в рамках переговоров с США должно стать признание американской стороной территорий Крыма и Донбасса частью РФ, подчеркнул президент.

«Это и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной. Это — один из ключевых моментов», — отметил Путин.

Он добавил, что до сих пор среди западных элит есть те, кто предлагают Киеву воевать «до последнего украинца», сообщает РИА «Новости».

