Путин присвоил бригаде спецназа из Краснодарского края гвардейское звание
Политика
27.03.2023 20:09
Президент России Владимир Путин 27 марта подписал указы о присвоении наименования гвардейские трем подразделениям Вооруженных сил страны.
Документы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, гвардейские звания получили: 10-я отдельная бригада спецназначения ордена Жукова (хутор Молькино, Краснодарский край), 25-й отдельный полк специального назначения (Ставрополь) и 346-я отдельная бригада спецназначения (Прохладный, Кабардино-Балкария), сообщает RT.
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