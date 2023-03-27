Путин присвоил бригаде спецназа из Краснодарского края гвардейское звание

Президент России Владимир Путин 27 марта подписал указы о присвоении наименования гвардейские трем подразделениям Вооруженных сил страны.

Документы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, гвардейские звания получили: 10-я отдельная бригада спецназначения ордена Жукова (хутор Молькино, Краснодарский край), 25-й отдельный полк специального назначения (Ставрополь) и 346-я отдельная бригада спецназначения (Прохладный, Кабардино-Балкария), сообщает RT.

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