Путин принял отставку губернатора Вологодской области после 12 лет работы

Президент России Владимир Путин 31 октября провел встречу с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым и зампредом правительства Московской области Георгием Филимоновым.

В ходе встречи глава государства подписал указ об отставке Олега Кувшинникова по собственному желанию и поблагодарил его за итоги работы.

«Я знаю, что вы хотели бы остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем. Мы так и постараемся сделать, во всяком случае, не вижу здесь никаких проблем, оснований не решить этот вопрос», — отметил Владимир Путин.

Олег Кувшинников родился в Череповце в 1965 году. С 2002 по 2006 год он был депутатом Череповецкой городской Думы, с марта 2007 по 2011 год — мэром. На пост главы Вологодской области Кувшинникова назначили 28 декабря 2011 года, после чего он несколько раз переизбирался.

Владимир Путин назначил врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

В ноябре 2021 года Филимонов стал заместителем председателя правительства Московской области — там он курировал министерство сельского хозяйства и продовольствия и комитет лесного хозяйства региона.

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