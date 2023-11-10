Путин прилетел ночью на самолете из Казахстана в Ростов-на-Дону

В Ростовской области президент России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа.

Там глава государства заслушал доклады о ходе спецоперации и ознакомился с новыми образцами военной техники. Сопровождали президента министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.

Путину представили новый мотовездеход — он предназначен для ведения дозорных и разведывательных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций, а также для перевозки материальных средств в сложных дорожно-грунтовых условиях.

У такого автомобиля повышенная грузоподъемность — 550 кг, возможность перевозки больных и раненых и крепление имущества на передней и задней грузовых платформах.

Сейчас в войсках 537 мотовездеходов базовой комплектации, еще почти 1,6 тыс. с дополнениями и 500 в базовой комплектации планируют закупить в декабре и более 1 тыс. в первом квартале 2024 года. Стоимость одного автомобиля — 1,58 млн рублей в базовой комплектации, 2,1 млн рублей — с дополнениями.

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