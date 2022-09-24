Путин предоставил отсрочку от мобилизации студентам очных и очно-заочных отделений

Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Президент России Владимир Путин 24 сентября подписал указ, предоставляющий отсрочку от частичной мобилизации для студентов очной и очно-заочной формы обучения в вузах и организациях среднего профессионального образования.

Подобная мера затронет студентов данных форм обучения впервые, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ 21 сентября во время видеообращения. Он заявил, что призыву на военную службу в рамках частичной мобилизации будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам президента, все призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Мобилизационные мероприятия в России начались с 21 сентября. Путин поручил главам регионов оказать необходимое содействие работе военных комиссариатов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах мобилизовать около 300 тыс. человек.

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