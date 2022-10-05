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Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам

Политика
05.10.2022 16:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-predostavil-otsrochku-ot-mobilizatsii-aspirantam-ordinatoram-i-studentam-vechernikam
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом президент России Владимир Путин заявил 5 октября во время рабочей встречи с финалистами и лауреатами конкурса «Учитель года».

Президент отметил, что Минобороны РФ изначально доложило, что целый ряд категорий граждан нет необходимости призывать, но соответствующих изменений в нормативную базу не внесли. Поэтому сейчас приходится вносить коррективы.

«Сегодня я уже отдал на выпуск указ. Он уже подписан, вносятся эти самые коррективы», — сказал Путин.

Президент подписал указ, предоставляющий отсрочку от частичной мобилизации для аспирантов, студентов вечерних отделений, ординаторов, студентов негосударственных вузов с госаккредитацией и слушателей духовных учреждений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин предоставил отсрочку от мобилизации студентам очных и очно-заочных отделений.

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