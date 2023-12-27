Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года»

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета 27 декабря заявил, что звание «наставник» должно звучать гордо. Именно для этого пять лет назад учредили знак отличия «За наставничество».

«Я предлагаю учредить и ежегодную премию «Наставник года». Конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников должны предпринять и все наши регионы. Обращаюсь ко всем присутствующим здесь коллегам, руководителям регионов», — сказал Путин.

Президент отметил, что система оплаты труда педагогов должна быть более справедливой — для этого нужно поднять заработную плату учителей в тех регионах, где она отличается в меньшую сторону. Он подчеркнул, что труд учителей необходимо оплачивать по прозрачным, понятным и единым правилам.

«Понятно: меньше платят, люди оттуда переезжают, качество преподавания в итоге страдает. Все это нарушает ключевой принцип равенства образовательных возможностей для наших детей. В результате субъекты не могут более эффективно наращивать свой социально-экономический потенциал», — сказал Путин.

Также глава государства поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество, а правительству предложить системные решения оплаты труда учителей.

Владимир Путин назвал важнейшим вопросом для России улучшение условий труда педагогов — в этом году приняли ряд законодательных решений, которые направлены на защиту прав учителя и расширение охвата и географии учительских конкурсов профессионального мастерства и форумов. Он также призвал проследить за тем, как на местах реализуются все предпринимаемые меры, а также искать решения существующих проблем.

«Речь опять о том, чтобы снять с учителя непрофильную нагрузку. Четко очертить круг обязанностей классных руководителей. Привлекать и сохранять в системе образования молодых, энергичных, творческих людей, выпускников профильных вузов. Здесь, безусловно, важны все факторы. Это и наставничество, содействие со стороны старших коллег, и конечно, адресные меры поддержки», — цитирует Путина ТАСС.

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