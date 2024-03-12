Путин предложил совместить национальные проекты «Молодежь России» и «Семья»

Об этом президент России Владимир Путин сообщил 12 марта на встрече с победителями конкурса «Лидеры России».

Глава государства отметил, что реализацию новых национальных проектов «Молодежь России» и «Семья» необходимо организовать таким образом, чтобы они взаимодействовали друг с другом.

«Надо сделать так, чтобы эти два проекта чувствовали бы друг друга и развивались бы параллельно во взаимодействии», — цитирует Путина ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о запуске новых национальных проектов: «Семья» и «Молодежь России» Владимир Путин сообщил 29 февраля во время послания к Федеральному собранию. Реализовывать их начнут уже в ближайшее время.