Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на 18,5%
Президент РФ Владимир Путин внес это предложение в ходе оглашения послания Федеральному собранию.
«Перед правительством и субъектами федерации поставлена предметная задача — обеспечить заметный ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор, точка отсчета — это минимальный размер оплаты труда. В прошлом году он был повышен дважды. В сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда темпами выше инфляции», — подчеркнул президент.
С начала 2023 года МРОТ проиндексировали на 6,3%. Владимир Путин предложил с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ на дополнительные 10%. Таким образом повысить его размер сразу на 18,5% — до 19 тыс. 242 рублей.
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