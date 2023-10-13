Путин предложил разместить штаб-квартиру организации по русскому языку в Сочи

Президент России Владимир Путин предложил на саммите СНГ разместить штаб-квартиру Международной организации по русскому языку в городе-курорте.

«Приветствуем то, что сегодня будет подписан Договор об учреждении Международной организации по русскому языку, которая займется его популяризацией в мире», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что организация будет вести деятельность не только в границах СНГ, но и будет открыта для всех государств, разделяющих ее цели и принципы.

«Штаб-квартиру планируем разместить в Сочи, если, конечно, у всех участников этого процесса нет каких-то по этому поводу возражений или других предложений, которые, безусловно, мы рассмотрим», — сообщил Путин.

Он добавил, что в СНГ успешно проходит Год русского языка. Также он от всей России поблагодарил партнеров за поддержку в продвижении русского языка, связывающего все постсоветское пространство, сообщает ТАСС.

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