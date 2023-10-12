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Путин подписал указ, обязывающий экспортеров продавать выручку в валюте

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-podpisal-ukaz-obyazyvayushhij-eksporterov-prodavat-vyruchku-v-valyute
Путин подписал указ, обязывающий экспортеров продавать выручку в валюте
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами. Меры вводятся на полгода с целью стабилизации курса рубля.

Указ утверждает перечень экспортеров, которые будут должны зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и обязательно продавать на внутреннем рынке эту валюту.

Объемы обязательно продаваемой валюты установит правительство. Следить за выполнением нормы поручили Федеральной службе по финансовому мониторингу. Она назначит  своих представителей в компании из утвержденного в документе списка.

Правительство в течение недели должно принять акты, необходимые для реализации указа, а также проинформировать российских экспортеров о попадании в список, пишет РИА «Новости».

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