Путин предложил продлить выставку-форум «Россия» на ВДНХ до конца лета

Президент РФ Владимир Путин 16 января высказался за продление международной выставки-форума «Россия» на весь летний сезон.

Во время встречи с руководителями муниципалитетов на площадке форума «Россия» президент отметил, что целью выставки было отразить достижения страны за последние 20 лет.

«Нам хотелось просто показать, что было сделано за последние десятилетия. За пару десятилетий. Как шла страна, какие задачи решала, что получилось — можно рассказать и показать на этой выставке. Жалко, конечно, что она закончится. Я хочу попросить коллег продлить, может быть, на летний период», — сказал Владимир Путин.

Также глава государства отметил, что туристы, посещающие Москву летом, с удовольствием придут на выставку, сообщает телеканал «360».

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года. Ее уже посетили более 4 млн человек. В павильонах ВДНХ представлены достижения всех регионов страны, а также министерства, ведомства, корпорации и общественные организации.

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