Цифровой портал для муниципальных служащих представили на форуме в Москве

Презентацию нового ресурса провели на всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» на ВДНХ.

Портал Муниципалитеты.РФ — многофункциональный инструмент, который облегчит работу специалистов местного самоуправления, помогая им более эффективно организовать свою деятельность. Это первый шаг в создании единой цифровой платформы для муниципальных служащих.

Функционал портала разработали на основе пожеланий сотрудников органов власти, высказанных в рамках Совета при президенте по развитию местного самоуправления.

В основу ключевых разделов проекта легло социологическое исследование, проведенное организацией Центры управления регионами — АНО «Диалог Регионы».

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