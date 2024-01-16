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Цифровой портал для муниципальных служащих представили на форуме в Москве

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tsifrovoj-portal-dlya-munitsipalnyh-sluzhashhih-predstavili-na-forume-v-moskve
Цифровой портал для муниципальных служащих представили на форуме в Москве
Фото russia.riamediabank.ru

Презентацию нового ресурса провели на всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России» на ВДНХ.

Портал Муниципалитеты.РФ — многофункциональный инструмент, который облегчит работу специалистов местного самоуправления, помогая им более эффективно организовать свою деятельность. Это первый шаг в создании единой цифровой платформы для муниципальных служащих.

Функционал портала разработали на основе пожеланий сотрудников органов власти, высказанных в рамках Совета при президенте по развитию местного самоуправления.

В основу ключевых разделов проекта легло социологическое исследование, проведенное организацией Центры управления регионами — АНО «Диалог Регионы».

Читайте также: на форуме «Малая Родина — сила России» обсудили значимость муниципального уровня власти.

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