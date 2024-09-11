Путин предложил подумать об ограничениях на экспорт урана, титана и никеля

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства Михаилу Мишустину продумать ограничения на экспорт из России некоторых видов сырья.

По словам главы государства, Россия — лидер по запасу стратегического сырья. Почти 22% от мировых запасов природного газа, 23% — золота и 55% алмазов. Он попросил Мишустина рассмотреть ограничения по товарам, которые поставляются на мировой рынок в большом количестве.

«К нам ограничивают поставки ряда товаров, может быть нам тоже подумать об определенных ограничениях?» — заявил Путин в ходе совещания с правительством.

При этом он отметил, что ответные ограничения не должны навредить российской экономике.

«Уран, титан, никель. В некоторых странах создаются стратегические запасы, еще кое-какие меры предпринимаются. Я не говорю завтра же это сделать, но подумать над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других», — сказал глава государства.

Путин также поручил продумать идею создания сырьевых альянсов для регулирования мировых рынков ископаемых — они могут дать исключительные возможности для регулирования мировых рынков, сообщает РИА «Новости».

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