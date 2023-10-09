Путин поздравил жителей Кубани с 80-летием освобождения от немецких захватчиков

Президент России Владимир прислал телеграмму, в которой поздравил жителей Краснодарского края с 80-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«На протяжении веков ваш родной край играл важную роль в судьбе страны, в развитии ее экономики, сельского хозяйства, укреплении государственности. Особые, героические страницы его истории связаны с Великой Отечественной войной. Оборона Малой земли, ожесточенные бои Красной Армии за освобождение кубанских городов и станиц, отвага и мужество тех, кто подвижнически трудился на Победу на заводах, фабриках и в госпиталях, снабжал фронт одеждой и продовольствием — навечно в памяти нашего народа. И потому Новороссийск по праву удостоен почетного звания «Город-герой», а Анапа и Туапсе — «Город воинской славы», — говорится в телеграмме Владимира Путина.

В этот торжественный день самые слова признательности глава государства адресовал ветеранам, отстоявшим свободу и независимость Родины.

«Сегодня наследники их ратных, патриотических традиций — так же самоотверженно защищают Россию в ходе специальной военной операции. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — цитирует Владимира Путина пресс-служба администрации Краснодарского края.

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