Путин поздравил спортсменку из Краснодара с победой на чемпионате мира по боксу

В минувшие выходные 18-летняя Анастасия Демурчян стала победительницей чемпионата мира по боксу, который прошел в Индии, в весе до 70 кг. В финале она одолела соперницу из Австралии — Фрэнсис Скотт Кайе.

Президент России Владимир Путин направил в адрес Демурчян телеграмму с поздравлениями.

«Уважаемая Анастасия Сергеевна! От души поздравляю Вас с блестящей победой. На чемпионате мира в Нью-Дели Вы продемонстрировали яркие лидерские качества, мастерство и волю», — говорится в документе.

Путин подчеркнул, что своей победой на чемпионате мира Демурчян подтвердила уверенные и крепкие позиции российской школы бокса. Президент пожелал краснодарской спортсменке новых успехов и всего наилучшего.

Как писал интернет-портал«Кубань 24», в поддержку Анастасии Демурчян на Пушкинской площади Краснодара открыли фан-зону. Поддержать спортсменку пришли известные спортсмены региона: Дмитрий Пирог, Сергей Водопьянов, Александр Москаленко, Станислав Кулинченко, Степан Марянян.