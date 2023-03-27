Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Путин поздравил спортсменку из Краснодара с победой на чемпионате мира по боксу

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-pozdravil-sportsmenku-iz-krasnodara-s-pobedoj-na-chempionate-mira-po-boksu
Путин поздравил спортсменку из Краснодара с победой на чемпионате мира по боксу
Владимир Путин. Фото пресс-службы Кремля

В минувшие выходные 18-летняя Анастасия Демурчян стала победительницей чемпионата мира по боксу, который прошел в Индии, в весе до 70 кг. В финале она одолела соперницу из Австралии — Фрэнсис Скотт Кайе.

Президент России Владимир Путин направил в адрес Демурчян телеграмму с поздравлениями.

«Уважаемая Анастасия Сергеевна! От души поздравляю Вас с блестящей победой. На чемпионате мира в Нью-Дели Вы продемонстрировали яркие лидерские качества, мастерство и волю», — говорится в документе.

Путин подчеркнул, что своей победой на чемпионате мира Демурчян подтвердила уверенные и крепкие позиции российской школы бокса. Президент пожелал краснодарской спортсменке новых успехов и всего наилучшего.

Как писал интернет-портал«Кубань 24», в поддержку Анастасии Демурчян на Пушкинской площади Краснодара открыли фан-зону. Поддержать спортсменку пришли известные спортсмены региона: Дмитрий Пирог, Сергей Водопьянов, Александр Москаленко, Станислав Кулинченко, Степан Марянян.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Ани Лорак после отмены концерта в Краснодаре опровергла сообщения об оказании помощи ВСУ
  2. Из-за активизации оползней в Туапсе ввели режим ЧС
  3. Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
  4. Комаров в плавнях Анапы начнут уничтожить с помощью беспилотников
  5. Артист Краснодарского театра драмы Анатолий Горгуль стал призером премии «Золотая Маска»
  6. Курорт Баден-Баден приостановил побратимство с Сочи и Ялтой
Прямой эфир
Мы в соцсетях