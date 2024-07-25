Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

В России 25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов следствия России.

В этот день 311 лет назад Петр I издал указ «О создании следственной канцелярии», руководителем которой стал майор гвардии князь Михаил Волконский.

С праздником работников СК РФ, следственных подразделений МВД и ФСБ поздравил президент РФ Владимир Путин.

«Хочу поблагодарить за твердость и принципиальность, за результативную честную работу, за верность своему долгу и призванию, за стремление всегда держать равнение на лучшие традиции. Сотрудники органов следствия МВД, СК и ФСБ вносят незаменимый, огромный вклад в борьбу с коррупцией и терроризмом. Желаю вам успехов. Всего самого доброго вашим родным и близким. С праздником вас, с Днем сотрудника органов следствия!» — сказал он.

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