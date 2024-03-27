Путин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Росгвардии

Президент России Владимир Путин 27 марта поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Росгвардии с Днем войск национальной гвардии.

Президент поблагодарил сотрудников Росгвардии за верность Родине и традициям, мужество и вклад в обеспечение безопасности, правопорядка и суверенитета страны. Он отметил, что Росгвардия решает ответственные задачи — борется с преступностью и терроризмом, охраняет и защищает важнейшие стратегические объекты и контролируют сферу оборота оружия.

Глава государства обратил внимание, что росгвардейцы в тесном контакте со специальными службами и правоохранительными органами обеспечили безопасность в ходе выборов, также четко и слажено Росгвардия работала при проведении крупнейших форумов и мероприятий, в том числе Всемирного фестиваля молодежи и Игр будущего.

По словам президента, в основе высокого авторитета Росгвардии лежат понимание значимости профессии и уважение народа. Он выразил надежду, что росгвардейцы и дальше будут оправдывать и укреплять доверие общества.

«Желаю вам новых успехов, всего самого доброго вашим семьям, родным и близким. С праздником! С Днем войск национальной гвардии России!» — сказал Владимир Путин в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

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