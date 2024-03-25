Путин подписал закон о создании в России казачьего мобилизационного резерва

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает правовые основы зачисления членов казачьих обществ в мобилизационный резерв ВС РФ.

Соответствующий закон 23 марта опубликовали на портале правовой информации. Согласно новым нормам, представители казачьих обществ могут поступать в мобилизационный резерв добровольно. В документе прописаны обязанности и права казачьих обществ по приему в резерв и пребыванию в нем.

Всероссийское казачье общество сможет заключать договор с Министерством обороны РФ, а войсковые казачьи общества — с территориальными органами уполномоченного органа в области обороны. В договоре будут указывать срок его действия и условия расторжения, а также количество казаков, находящихся в резерве.

Новый закон, за исключением ряда положений, вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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