Путин поздравил с праздником работников морского и речного флота

Президент России Владимир Путин 7 июля поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов морского и речного флота.

«Водный транспорт является неотъемлемой составляющей отечественной транспортной системы, играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что в этой отрасли работают высококвалифицированные специалисты, которые хорошо знают и любят свое дело. По его словам, работники флота работают с полной отдачей и берегут традиции своих предшественников.

«Во многом благодаря вашей компетентности, энергии, нацеленности на результат строятся новые, современные суда, растут объемы пассажирских и грузовых перевозок, повышается качество и доступность предоставляемых услуг, совершенствуется береговая инфраструктура, приоритетное внимание уделяется обеспечению безопасности гидротехнических сооружений», — добавил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что сотрудники флота и в дальнейшем будут достойно решать поставленные задачи на благо Родины. Также он пожелал успехов, осуществления намеченных планов и всего самого доброго, сообщает ТАСС.

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