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Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-pozdravil-rossijskih-voennyh-s-osvobozhdeniem-artemovska
Путин поздравил российских военных с освобождением Артемовска
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды «Вагнер», а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что всех отличившихся представят к государственным наградам, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая заявил о взятии Артемовска (украинское название — Бахмут) силами бойцов ЧВК. По его словам, российские военнослужащие освободили Артемовск 20 мая в 12:00. Операция длилась 224 дня — с 8 октября 2022 года. Евгений Пригожин добавил, что бойцы «Вагнера» до 25 мая будут осматривать город, создадут необходимые рубежи обороны и передадут военным.

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