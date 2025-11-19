Путин поздравил преподавателей вузов с профессиональным праздником

День преподавателя высшей школы отмечается в России 19 ноября. Президент РФ Владимир Путин поздравил профессоров и доцентов и поблагодарил их за вклад в становление молодых людей.

Поздравление опубликовали на сайте Кремля.

«Этот праздник — дань глубокого уважения к вашей благородной профессии, в которой многое зависит от личности педагога, его увлеченности избранным делом и самоотдачи, душевной щедрости и искренней заботы о судьбе воспитанников, готовности самому неустанно учиться и вдохновлять своим примером студентов и аспирантов», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что именно преподаватели вносят значимый вклад в формирование ответственной гражданской позиции у молодого поколения, а также помогают им направлять свои таланты и энергию на благо России.

Президент добавил, что в РФ будут повышать роль университетов, вузов в развитии страны и регионов, в укреплении интеллектуального, технологического, культурного, а также кадрового потенциала России. Путин отметил, что необходимо улучшать, модернизировать образовательную инфраструктуру.

По словам главы государства, выпускникам необходимо давать не только специальные знания и практические навыки, но и фундаментальную подготовку в различных дисциплинах.

«Благодарю вас за неустанный подвижнический труд, за приумножение лучших традиций отечественной высшей школы. Желаю дальнейших успехов и всего самого доброго», — заключил президент Путин.

