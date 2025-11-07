КубГАУ и КубГУ вошли в топ-20 лучших вузов России по подготовке госслужащих

Кубанский государственный аграрный университет имени Трубилина и Кубанский государственный университет заняли 17 и 20 места соответственно в рейтинге агентства RAEX.

Речь идет о списке, в который вошли 40 лучших российских вузов за 2025 год, ведущих подготовку студентов в сфере «государственное и муниципальное управление». КубГАУ и КубГУ набрали 40,88 и 40,18 баллов соответственно. Университеты оценивали по трем направлениям: образовательному (45%), научному (25%) и общественному (30%) на основе 25 объективных показателей.

Также в этом году методологию дополнили двумя критериями: числом выпускников, после обучения занявшихся госслужбой, и достижениями студентов на профильных олимпиадах. Для попадания в рейтинг вузы должны были набирать не менее 129 учащихся по направлению ГМУ и осуществлять актуальный набор на первый курс.

Лидером рейтинга стала Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, набрав максимальные 100 баллов. На втором месте расположился Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» с 87,1 балла. Третью позицию занял Московский государственный университет имени Ломоносова с 83 баллами, сообщает пресс-служба рейтинговой группы RAEX.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», КубГУ и КГИК вошли в топ-70 лучших вузов России в 2025 году.

