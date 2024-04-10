Путин поздравил мусульман России с Ураза-байрамом

Президент России Владимир Путин 10 апреля телеграммой поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

«Сердечно поздравляю мусульман России с праздником Ураза-байрам, знаменующим окончание священного месяца Рамадан», — написал Путин.

По его словам, этот праздник для мусульман олицетворяет стремление к чистоте помыслов и поступков, а также к нравственному совершенствованию.

В поздравлении глава государства отметил, что мусульманские организации принимают активное участие в реализации благотворительных и патриотических инициатив, вносят большой вклад в укрепление сплоченности народа и поддерживают участников и ветеранов СВО, сообщает RT.

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