Путин поздравил буддистов России с наступлением Нового года по лунному календарю

Поздравление президента РФ Владимира Путина 21 февраля опубликовали на сайте Кремля.

Президент поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца, пожелал счастья и благополучия. Глава государства отметил вклад буддистских организаций в воспитание российской молодежи.

«Этот древний, пришедший из глубины веков праздник символизирует пробуждение природы, стремление людей к чистоте помыслов и поступков, объединяет народы, исповедующие буддизм, вокруг традиционных ценностей и самобытных духовных, культурных устоев. С удовлетворением отмечу, что буддийские организации России деятельно участвуют в жизни страны, уделяют неустанное внимание гармонизации межрелигиозного и межнационального диалога, упрочению мира и согласия в обществе, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. И конечно, важен их вклад в воспитание молодежи, в реализацию востребованных просветительских, патриотических, гражданских инициатив», — сказано в телеграмме Владимира Путина.

Президент подчеркнул, что эта работа заслуживает самого искреннего уважения.

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