Песков: Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля даст оценку СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину сказал о том, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию обязательно уделит много времени теме специальной военной операции на Украине.

«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни, все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку спецоперации, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше», — сказал Дмитрий Песков.

Он выразил мнение, что на этой теме Владимир Путин обязательно будет концентрироваться в своем послании.

«Вся наша жизнь — она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», — заключил Песков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Начало — в 12:00. Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать участники СВО.