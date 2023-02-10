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Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/peskov-rasskazal-chto-putin-vystupit-s-poslaniem-k-federalnomu-sobraniyu-21-fevralya
Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 21 февраля
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Об этом 10 февраля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«21 февраля президент РФ обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», — сказал он.

Песков уточнил, что Путин во время послания к Федеральному собранию планирует сделать акцент на текущей ситуации в стране и мире. Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать участники СВО. Решение об аккредитации иностранных журналистов пока не приняли, сообщает ТАСС.

В 2022 году президент России не выступал с традиционным посланием к Федеральному собранию. Песков уточнил, что это связано с напряженным графиком главы государства.

Читайте также: в СМИ появилась информация, что в «Лужниках» 22 февраля планируют провести митинг-концерт с возможным участием Владимира Путина. Кроме того, на территории «Лужников» в этот день могут организовать военно-патриотические площадки. Однако окончательного решения по этому вопросу пока нет.

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