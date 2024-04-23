Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора Семена Еремина

Военный корреспондент информационного центра «Известия» Семен Еремин ранее погиб во время выполнения профессиональных обязанностей в зоне специальной военной операции.

Утром 23 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин принял решение посмертно наградить военкора «Известий» Еремина орденом Мужества за проявленные самоотверженность и мужество.

Соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовых актов.

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