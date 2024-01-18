Путин поручил выделить деньги на поиск имущества Российской империи за рубежом
Политика
18.01.2024 20:59
Такое распоряжение президента России Владимира Путина 18 января опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, из федерального бюджета выделят субсидию ФГУП «Управление делами президента» для проведения работ по поиску в зарубежных странах недвижимости, которая ранее принадлежала Российской империи (существовала до 1917 года) и СССР (существовал до 1991 года).
В случае нахождения такого имущества сотрудникам управления предстоит оформить права РФ на него в законном порядке и обеспечить для него необходимую юридическую защиту.
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