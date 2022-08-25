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Путин поручил увеличить численность Вооруженных Сил РФ до 2 млн человек

Политика
25.08.2022 15:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-uvelichit-chislennost-vooruzhennyh-sil-rf-do-2-mln-chelovek
Путин поручил увеличить численность Вооруженных Сил РФ до 2 млн человек
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Соответствующий указ президента России Владимира Путина 25 августа опубликовали на официально интернет-портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 млн 39 тыс. 758 единиц, в том числе 1 млн 150 тыс. 628 военнослужащих», — говорится в документе.

Указ об увеличении штатной численности ВС РФ вступит в силу с 1 января 2023 года.

В предыдущем указе Путина от 17 ноября 2017 года штатная численность Вооруженных Сил страны предполагалась в количестве 1 млн 902 тыс. 758 человек, в том числе 1 млн 13 тыс. 628 военнослужащих, сообщает RT.

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