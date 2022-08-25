Путин поручил увеличить численность Вооруженных Сил РФ до 2 млн человек
Политика
25.08.2022 15:21
Соответствующий указ президента России Владимира Путина 25 августа опубликовали на официально интернет-портале правовой информации.
«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 млн 39 тыс. 758 единиц, в том числе 1 млн 150 тыс. 628 военнослужащих», — говорится в документе.
Указ об увеличении штатной численности ВС РФ вступит в силу с 1 января 2023 года.
В предыдущем указе Путина от 17 ноября 2017 года штатная численность Вооруженных Сил страны предполагалась в количестве 1 млн 902 тыс. 758 человек, в том числе 1 млн 13 тыс. 628 военнослужащих, сообщает RT.
Читайте также: в Краснодаре завершился военно-технический форум «Армия-2022».
Популярные новости
- Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
- Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
- В Сочи двоих экс-полицейских и их сообщника посадили за вымогательство взятки и мошенничество
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Новороссийске дорожный аферист вымогает деньги на бензин, чтобы довезти ребенка домой
- В Крыму 10 человек унесло в море на «банане» и прибило к дикому пляжу