Путин поручил утвердить стратегию развития Приазовья до 1 сентября

Президент России Владимир Путин поручил утвердить стратегию развития Приазовья до 2040 года и план мероприятий по ее реализации.

Согласно документу, при утверждении стратегии развития необходимо обеспечить синхронизацию решений о финансировании с документами стратегического планирования и нацпроектами. Кроме того, нужно разработать предложения об обеспечении координации работы по реализации стратегии при участии исполнительных органов субъектов РФ, Российской академии наук и других заинтересованных организаций. Срок исполнения — к 1 сентября 2024 года.

В мае агентство стратегических инициатив представило Путину стратегию развития Приазовья до 2040 года. В нее входят мероприятия по восстановлению экологии Азовского моря и развитию туристического и рыбохозяйственного потенциала.

Приазовье рассматривается как макрорегион: в него входят Краснодарский край, Ростовская область, Крым, ЛНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, пишет «Ъ-Кубань».

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