Путин поручил снизить отток россиян из страны за рубеж

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Концепцию государственной миграционной политики на 2019-2025 годы.

Документ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, концепция миграционной политики дополнена пунктом, в котором говорится о том, что власти должны принять дополнительные меры для того, чтобы меньше россиян уезжали за границу.

«В 2022 году под влиянием изменившихся социально-экономических условий увеличился миграционный отток населения РФ за рубеж. В связи с этим требуется принятие дополнительных мер по созданию привлекательных финансовых, социальных и иных механизмов сохранения человеческого капитала, снижения оттока населения РФ за рубеж», — говорится в тексте документа.

Также дополнили основные направления миграционной политики в части добровольного переселения в Россию соотечественников. Теперь в числе этих основных направлений — создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, которые покинули место проживания в период проведения спецоперации.

Условия формирования и реализации миграционной политики скорректировали с учетом нынешней ситуации и в связи с исходящей от ВСУ прямой угрозой жизни жителей ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, сообщает ТАСС.

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