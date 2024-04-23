Путин поручил разобраться с загруженностью российских судов

Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с новым председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой.

Глава государства поздравил Ирину Подносову с назначением и отметил ее опыт работы в российской судебной системе.

Во время встречи президент отметил, что загруженность судебной системы является одним из вопросов, с которым нужно разобраться.

«В таком огромном деле всегда много вопросов, один из них — это загруженность судов. И в этой связи — вы знаете — разные предложения сформулированы, в том числе и Верховным судом. Надо с этим как следует разобраться, поработать», — сказал Владимир Путин.

Президент также сообщил о том, что в Госдуме на рассмотрении находятся предложенные Верховным судом решения. Он отметил, что «там есть вопросы тонкие, связанные с возможностью принятия внесудебных решений, в том числе по задолженности», и подчеркнул важность контроля со стороны судов, сообщает телеканал «360».

Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность главы Верховного суда 17 апреля.

Читайте также: Путин подписал закон об оплате сверхурочной работы с учетом стимулирующих выплат.