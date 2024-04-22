Путин подписал закон об оплате сверхурочной работы с учетом стимулирующих выплат

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно изменениям в ТК, в оплату сверхурочной работы будут включены компенсационные и стимулирующие выплаты за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере.

В сопроводительном документе говорится о том, что сверхурочная работа должна оплачиваться в большем размере, чем работа в течение установленной продолжительности рабочего времени. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повысить плату за сверхурочную работу предложили в России. До принятия закона сверхурочная работа оплачивалась не менее чем в полуторном размере за первые два часа работы и не менее чем в двойном за последующие часы.