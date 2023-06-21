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Путин поручил рассмотреть вопрос об уголовной ответственности за поджог леса и травы

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-rassmotret-vopros-ob-ugolovnoj-otvetstvennosti-za-podzhog-lesa-i-travy
Путин поручил рассмотреть вопрос об уголовной ответственности за поджог леса и травы
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, глава государства дал поручение кабинету министров решить вопрос о необходимости введения уголовной ответственности за намеренные поджоги травы и леса независимо от суммы причиненного ущерба. Провести обсуждение этой темы и предоставить ответ по ней должны до 1 августа, сообщает пресс-служба администрации президента РФ.

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