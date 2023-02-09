Путин поручил до апреля проработать финансирование строительства трассы между Сочи и Джубгой
Об этом говорится в перечне опубликованных на сайте Кремля поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по экономическим вопросам.
«Проработать вопросы финансирования проекта по строительству автомобильной дороги Джубга — Сочи», — говорится в поручении президента.
Путин также поручил проработать вопрос финансирования инвестиционной программы РЖД на 2024 год. Специалисты определят источники и объемы финансирования.
Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад по вопросу финансирования строительства трассы между Сочи и Джубгой и инвестпрограммы РЖД нужно предоставить до 31 марта этого года, сообщает пресс-служба Кремля.
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