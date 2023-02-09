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Путин поручил до апреля проработать финансирование строительства трассы между Сочи и Джубгой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-prorabotat-finansirovanie-stroitelstva-trassy-mezhdu-sochi-i-dzhubgoj
Путин поручил до апреля проработать финансирование строительства трассы между Сочи и Джубгой
Фото департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Об этом говорится в перечне опубликованных на сайте Кремля поручений президента России Владимира Путина по итогам совещания по экономическим вопросам.

«Проработать вопросы финансирования проекта по строительству автомобильной дороги Джубга — Сочи», — говорится в поручении президента.

Путин также поручил проработать вопрос финансирования инвестиционной программы РЖД на 2024 год. Специалисты определят источники и объемы финансирования.

Ответственным за исполнение этого поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад по вопросу финансирования строительства трассы между Сочи и Джубгой и инвестпрограммы РЖД нужно предоставить до 31 марта этого года, сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также: новую трассу между Сочи и Джубгой планируют закончить строить в 2027-28 годах. Об этом сообщил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

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