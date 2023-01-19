Новую трассу между Сочи и Джубгой могут начать строить в 2027-28 годах

Об этом сообщил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

«В планах вообще построить трассу от Джубги до Сочи, и тогда от Петербурга, Москвы мы можем в Краснодар доехать через Джубгу до Сочи, пока мы рассматриваем 2027-2028 годы», — сказал Петушенко.

Он добавил, что специалисты начнут проектировать обход Адлера уже в этом году.

Ранее в «Автодоре» заявляли, что при реализации первого этапа «Южного кластера» главной задачей является устранение пробок на трассе между Джубгой и Сочи. По словам Петушенко, из-за заторов 170 км от Джубги до Сочи можно ехать 6 часов со скоростью около 30 км/ч, сообщает ТАСС.

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