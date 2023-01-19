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Новую трассу между Сочи и Джубгой могут начать строить в 2027-28 годах

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novuyu-trassu-mezhdu-sochi-i-dzhubgoj-mogut-nachat-stroit-v-2027-28-godah
Новую трассу между Сочи и Джубгой могут начать строить в 2027-28 годах
Фото департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи

Об этом сообщил глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

«В планах вообще построить трассу от Джубги до Сочи, и тогда от Петербурга, Москвы мы можем в Краснодар доехать через Джубгу до Сочи, пока мы рассматриваем 2027-2028 годы», — сказал Петушенко.

Он добавил, что специалисты начнут проектировать обход Адлера уже в этом году.

Ранее в «Автодоре» заявляли, что при реализации первого этапа «Южного кластера» главной задачей является устранение пробок на трассе между Джубгой и Сочи. По словам Петушенко, из-за заторов 170 км от Джубги до Сочи можно ехать 6 часов со скоростью около 30 км/ч, сообщает ТАСС.

Читайте также: трассу от Горячего Ключа до Сочи начнут строить в 2023 году. Согласно проекту, протяженность новой дороги — 152,5 км. Она должна сократить время в пути с семи до двух часов. Строительство планируют разбить на восемь этапов.

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