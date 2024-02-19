Путин поручил продлить «земские» программы для учителей и медиков до 2030 года

Об этом говорится в перечне поручений президента России Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить продление сроков реализации программ «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер» до 2030 года», — говорится в поручении главы государства.

Путин дал указание предоставить ему доклад по выполнению этого поручения до 25 сентября и до 20 декабря текущего года.

В рамках программы «Земский доктор» жители России могут получить 2 млн рублей, «Земский учитель» — от 1 до 2 млн рублей, «Земский фельдшер» — от 500 тыс. до 1 млн рублей. Такую меры поддержки ввели для переселения квалифицированных специалистов в малые населенные пункты страны.

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