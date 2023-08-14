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Путин поручил продлить налоговый вычет для виноделов до 2026 года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-prodlit-nalogovyj-vychet-dlya-vinodelov-do-2026-goda
Путин поручил продлить налоговый вычет для виноделов до 2026 года
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Законодательно обеспечить налоговый вычет для виноделов до 2026 года президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ.

Налоговый вычет должны обеспечить при условии реинвестирования средств в развитие производства до 15 декабря 2023 года.

«Продлить до 2026 года срок действия повышенного коэффициента, применяемого налогоплательщиками при расчете налогового вычета по акцизу, взимаемому при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла, при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников», — сообщает пресс-служба Кремля.

Читайте также: в Краснодарском крае вырос дефицит трудовых мигрантов в отрасли виноделия.

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