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Путин поручил повысить МРОТ с опережением темпов роста инфляции в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-poruchil-povysit-mrot-s-operezheniem-tempov-rosta-inflyatsii-v-rossii
Путин поручил повысить МРОТ с опережением темпов роста инфляции в России
Фото пресс-службы Кремля

Увеличить минимальный размер оплаты труда Правительство РФ должно до 1 июля 2023 года.

Такое поручение президент России Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующий документ опубликовли на сайте Кремля.

«Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году», — говорится в документе.

Кроме того, президент дал задачу представить предложения по дальнейшему увеличению МРОТ к июлю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 16 тыс. 242 рублей увеличился с 1 января МРОТ в России.

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