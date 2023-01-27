Путин поручил повысить МРОТ с опережением темпов роста инфляции в России
Экономика
27.01.2023 20:39
Увеличить минимальный размер оплаты труда Правительство РФ должно до 1 июля 2023 года.
Такое поручение президент России Владимир Путин дал по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Соответствующий документ опубликовли на сайте Кремля.
«Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году», — говорится в документе.
Кроме того, президент дал задачу представить предложения по дальнейшему увеличению МРОТ к июлю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», до 16 тыс. 242 рублей увеличился с 1 января МРОТ в России.
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